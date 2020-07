Piscines de Shawinigan: une première semaine qui augure bien

Les quatre piscines extérieures de la Ville de Shawinigan sont ouvertes depuis une semaine maintenant. Malgré une procédure particulière pour y avoir accès étant donné les directives de la Santé publique en lien avec la pandémie, les bains libres se déroulent bien.

« Depuis l’ouverture des piscines le 27 juin, on remarque qu’il y a un peu moins de gens qu’à l’habitude, constate Julie Cossette, technicienne coordonnatrice en loisirs. On peut attribuer cela aux températures moins chaudes des derniers jours, mais on sent aussi que les mesures mises en place freinent un peu l’élan de certains baigneurs. C’est normal. Beaucoup de gens se présentent aux piscines pour se renseigner et voir comment ça se déroule. Dans l’ensemble, ceux qui se baignent sont satisfaits et respectueux des consignes. »





Rappel des consignes au sein

des piscines municipales

Exceptionnellement cette année, l’accès est réservé aux résidents de Shawinigan seulement. La carte de bibliothèque sert de passe gratuite pour les piscines puisqu’aucun paiement n’est accepté sur place.

Le nombre de baigneurs admis dans l’enceinte des piscines a été réduit (distanciation physique).

Des périodes de baignade d’une durée d’une heure (accueil, 5 min.; baignade, 45 min.; départ, 10 min.) ont été instaurées pour permettre à un maximum de citoyens de profiter des piscines. Notons que les périodes de baignade débutent à heures fixes : 11 h, 12 h, 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 18 h.

Tous les usagers doivent quitter l’enceinte de la piscine à la fin de chaque période de baignade.

Les citoyens peuvent s’inscrire en ligne pour réserver une période de baignade : www.shawinigan.ca/piscines. Les citoyens n’ayant pas accès à Internet peuvent s’inscrire par téléphone en joignant le Service aux citoyens au 819 536-7200.

Si un citoyen se présente sur un site sans réservation, il pourra avoir accès à la piscine seulement s’il reste de la place, et s’il présente sa carte de bibliothèque.

L’accès au vestiaire est limité à une seule personne à la fois. Il est fortement conseillé aux baigneurs d’arriver en tenue de baignade.

Il est recommandé aux usagers de prendre une douche à la maison avant et après la baignade.

La distanciation physique de 2 mètres est à respecter, de même que le sens des flèches.