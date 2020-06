Bécancour honorée du prix Aménagement 2020, du réseau Les Arts et la Ville

La Ville de Bécancour s’est démarquée lors du dernier colloque virtuel du Réseau Les Arts et la ville en remportant les grands honneurs de la catégorie "Aménagement 2020, pour les villes de 20 000 habitants et moins", pour le réaménagement du Quai de Sainte-Angèle.

Jadis, un simple trait d’union pour les traversiers qui faisaient la navette entre Trois-Rivières et Sainte-Angèle, le Quai a repris vie à l’occasion de son 50e anniversaire grâce à une initiative citoyenne portée par la Ville de Bécancour. Il s’est alors transformé en un milieu de vie attractif et culturel se déployant au milieu du fleuve Saint-Laurent.

L’excellence du projet, la qualité des éléments architecturaux harmonieusement mariés à l’environnement naturel et au paysage environnant, la nouvelle vocation du site permettant de dynamiser le milieu culturel de la Ville de Bécancour, sont des éléments soulignés par le jury des Prix Les Arts et la ville ayant permis à Bécancour de se démarquer et de remporter ce prix.