Saint-Boniface de Shawinigan célèbrera la Saint-Jean à travers une fête ambulante

Le 23 juin prochain, à compter de 18h, tous les citoyens de St-Boniface seront invités à souligner la Fête nationale et ce, malgré les restrictions qu’impose la pandémie de Covid-19.

La Ville propose un défilé nouveau genre. Au lieu du traditionnel rassemblement dans la cour du centre municipal, les citoyens auront droit cette année à une fête ambulante. Les groupes de musiciens Les Frères Lemay et Jean-François Bastien & Bob St-Laurent sillonneront les rues du village sur des plateformes mobiles.

Rencontres des deux orchestres

Les citoyens pourront ainsi assister à la présentation des spectacles en s’installant aux abords du parcours ou en suivant l’un ou l’autre des deux convois à pied ou à vélo (En respectant bien entendu la distanciation sociale de 2 mètres).

À mi-parcours, les deux orchestres se rencontreront. Il est prévu qu’ils empruntent parallèlement une portion du trajet ensemble. Cela leur permettra de présenter conjointement quelques pièces musicales. Par la suite, les deux groupes repartiront sur le parcours de manière à compléter respectivement le trajet du point A au point B ou du point B au point A.

De cette façon, les artistes auront la chance de rencontrer tous les citoyens qui seront amassés le long de l’itinéraire et les marcheurs et/ou cyclistes pourront être reconduits jusque chez eux en assistant au spectacle du 2ième groupe de musiciens.

«On a ça de tatoué sur le coeur... c'est une tradition et on doit l'honorer. Encore plus lorsqu'on traverse une épreuve comme celle-ci. Cette année faut faire quelque chose de spécial et de symbolique.» Les paroles de Jean-François Bastien ont trouvé un écho favorable dans le coeur de tous les organisateurs de la Fête nationale de St-Boniface.