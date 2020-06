Shawinigan met fin à la mise en berne de ses drapeaux

C'est la fin de la mise en berne des drapeaux de la Ville de Shawinigan sur tous les immeubles municipaux.

Le 8 avril dernier, les drapeaux avaient été mis en berne afin d’exprimer la sympathie du conseil et de toute la population envers les familles des personnes décédées de la COVID-19, notamment celles des résidentes et résidents du CHSLD Laflèche.

Deux mois plus tard, la situation s’améliore constamment. Bien que le

souvenir de la perte d’un être cher soit encore vif pour les familles endeuillées, le gouvernement et la municipalité constatent une baisse notable des cas de COVID-19 sur le territoire de la Ville de Shawinigan et une reprise des activités.

« Nous invitons tous nos concitoyens à demeurer vigilants et à respecter les mesures d’hygiène qui nous permettent de tenir à l’écart une reprise de la pandémie », souligne le maire Michel Angers. « Et je vous invite également à profiter du déconfinement et reprendre contact avec vos parents et amis. »