La Marina de Grand-Mère rouvre progressive d’ici fin juin

Dans la foulée de l’annonce de Québec donnant son aval pour la réouverture des marinas, la Ville de Shawinigan informe les citoyens que l’ouverture de la Marina de Grand-Mère se fera progressivement d’ici la fin juin.

« C’est un défi pour l’entrepreneur de réussir à installer les quais en respectant les règles émises par la CNESST et dans le contexte de la pandémie. Cette crise sans précédent a causé des retards dans l’échéancier. L’entrepreneur a dû adapter le plan d’installation pour ajouter des mesures de prévention et assurer la sécurité de ses travailleurs », explique Yves Vincent, directeur général de la Ville de Shawinigan. « La Ville tient à saluer la collaboration d’Hydro-Québec dans la mise en place des quais en période de crue. »

« Nous travaillons très étroitement avec la Ville de Shawinigan et

l’entrepreneur, et nous sommes impatients d’offrir dès que possible à nos plaisanciers des services de qualité dans des installations sécuritaires », indique Sylvain A. Deschamps, président de Gestion Nauti-Cités, responsable de la gestion de la marina. « D’ailleurs, on est très confiants que les quais de la jetée 1 puissent être disponibles d’ici la mi-juin. »

Prudence à proximité du barrage

La marina et le parc riverain donnent une accessibilité unique à la rivière Saint-Maurice en amont du barrage Grand-Mère d’Hydro-Québec.

« La Ville demande aux utilisateurs de la rampe de mise à l’eau d’adopter des comportements responsables et sécuritaires sur la rivière à proximité du barrage », rappelle David Cadieux, directeur du service loisirs, culture et vie communautaire de la Ville de Shawinigan. « Il est fortement conseillé de naviguer vers l’amont de la rivière, en direction du pont de Grand-Mère, et d’éviter d’approcher le barrage en toutes circonstances. »

En tout temps et partout sur le site, les citoyens sont également invités à respecter les consignes de distanciation physique et les mesures d’hygiène recommandées par la Direction de la santé publique du Québec.