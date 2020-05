Une 4e clinique de dépistage mobile ouvre à Victoriaville

La pandémie a démontré l’esprit de solidarité, déjà bien présent en Mauricie-Centre-du-Québec. De nombreux partenaires soutiennent concrètement le CIUSSS MCQ dans son objectif de dépister les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 pour assurer une vigie et limiter la propagation du virus.

« Nous sommes fiers de voir comment les gens sont solidaires. Tous les partenaires ont répondu présents dès le début du projet. Nous les remercions chaleureusement. Sans eux, nous n’aurions pas été en mesure de mettre sur pied cette nouvelle clinique de dépistage aussi rapidement », souligne Nathalie Boisvert, présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS MCQ.

La ville de Victoriaville se dit « très fière » de contribuer au déploiement de cette clinique de dépistage mobile dans leur communauté.

« Cette nouvelle clinique de dépistage permettra d’augmenter la quantité de tests réalisés à Victoriaville et de réduire les délais afin d’obtenir les résultats. Je tiens à souligner le travail de collaboration réalisé pour mettre en place cette nouvelle clinique et la rigueur déployée au profit de l’ensemble de la population. Enfin, j’encourage la population à continuer de suivre les consignes émises par la santé publique », indique le maire de Victoriaville, André Bellavance.

Participation de la fondation À notre Santé

L’entreprise Girardin Blue Bird a fait preuve d’une grande générosité en prêtant et en adaptant un second autobus en collaboration avec l'équipe du CIUSSS MCQ. « Chez Girardin, ça fait 60 ans que c’est comme ça, on veille tous les jours à la sécurité des élèves. C’était tout naturel pour nous de s’associer à cette initiative, on félicite le CIUSSS MCQ d’y avoir pensé et d’avoir le leadership d’amener ce projet a terme », indique Michel Daneault, vice-président, ventes et service, Est du Canada chez Girardin Blue Bird.

La Fondation À Notre Santé de l’hôpital l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, a elle aussi été un partenaire important de ce projet. Elle a soutenu à soutenir le CIUSSS MCQ et mobiliser Graphitek et Rivard Publicité à participer. « Il est de notre mission d'agir en mode prévention dans cette crise pour rendre le service plus accessible à la population et lui assurer une meilleure santé », soutient Jacynthe Vallée, directrice générale de la fondation.

« En rehaussant notre capacité de dépistage en proximité et en allant dans les milieux spécifiques comme des résidences pour aînés, des entreprises, des écoles, des zones d’éclosion, etc., nous pourrons agir rapidement. Les cliniques de dépistage mobiles nous donnent une plus grande agilité », précise Mme Boisvert.

Une équipe multidisciplinaire circulera dans certains milieux pour sensibiliser les gens à l’apparition de symptômes et rappeler l’importance de se faire dépister. Elle pourra également sensibiliser la population aux impacts psychosociaux de la pandémie et ainsi apporter du soutien psychologique.

Quelques faits