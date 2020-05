Deux nouvelles cliniques de dépistage mobiles ouvrent demain

Dès demain, mardi 26 mai, deux nouvelles cliniques de dépistage mobile seront déployées en Mauricie grâce à une collaboration entre plusieurs partenaires. Les cliniques seront déployées à Trois-Rivières et à Shawinigan, mais visiteront également les municipalités avoisinantes au cours des prochains jours et des prochaines semaines.

« C’est en rehaussant notre capacité de dépistage en proximité et en allant dans les milieux spécifiques comme des résidences pour aînés, des entreprises, des écoles, des zones d’éclosion, etc. que nous pourrons agir rapidement. Dans le contexte de déconfinement progressif actuel, il est important d’assurer une vigie pour limiter la transmission du virus et intervenir rapidement en cas d’éclosion », explique Gilles Hudon, président-directeur général adjoint au CIUSSS MCQ.

Une équipe multidisciplinaire circulera dans certains milieux pour sensibiliser les gens à l’apparition de symptômes et rappeler l’importance de se faire dépister. Elle pourra également sensibiliser la population aux impacts psychosociaux de la pandémie et ainsi apporter du soutien psychologique.

Les cliniques offriront un service sans rendez-vous et sans frais;

Toute personne qui présente des symptômes de la COVID-19 pourra se faire tester;

Les personnes symptomatiques devront présenter une pièce d’identité sur place;

Entre 50 et 100 dépistages par jour pourront être réalisés dans chaque clinique;

Lorsque l’unité mobile se déplacera dans certains milieux, les intervenants inviteront la population des zones visitées à se faire dépister en sonnant à leur porte. Ils pourront valider avec eux leur état de santé physique, mais également leur bien-être psychosocial;

Les horaires des unités mobiles seront diffusés sur notre site Internet www.ciusssmcq.ca et notre page Facebook. L’arrivée de ces deux nouvelles cliniques de dépistage mobile est le résultat d’une collaboration étroite entre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ), les villes de Trois-Rivières et de Shawinigan ainsi que plusieurs organismes et entreprises. L'union fait la force

« Je tiens à remercier nos partenaires pour leur belle collaboration. Mettre sur pieds deux cliniques de dépistage mobiles aussi rapidement est un défi de taille. Je suis fier de voir comment, en travaillant ensemble, nous sommes arrivés à déployer rapidement et efficacement cette nouvelle stratégie de dépistage. C’est un très bel exemple de solidarité », souligne M. Hudon.

L’association entre la Ville de Trois-Rivières, la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) et les équipes du CIUSSS MCQ a permis d’adapter un autobus de ville. « La collaboration et les partenariats jouent un rôle déterminant dans la lutte contre la pandémie. Voilà pourquoi Trois-Rivières est fière de contribuer à l’initiative. En unissant nos forces, on se serre les coudes plus que jamais dans la protection et le soutien aux citoyens dans leur milieu », rappelle Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.

À Shawinigan, la ville a mis à la disposition du CIUSSS MCQ une unité de décontamination. Celle-ci a été préparée et adaptée aux besoins des intervenants de la santé avec la collaboration du Service de sécurité incendie de Shawinigan. « Après avoir vécu une période difficile au CHSLD Laflèche, nous constatons une amélioration de la situation. La pandémie touche tous les citoyens, à plusieurs niveaux, et cette initiative de clinique de dépistage mobile répond à un besoin dans notre communauté. Nous sommes heureux d’être partenaire et d’y contribuer », appuie Michel Angers, maire de Shawinigan.

La Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) et la Fondation de la SSS de l’Énergie ont également immédiatement embarqué dans le projet. « Cette clinique de dépistage définit encore une fois la volonté de nos héros de tout mettre en œuvre pour le mieux-être des gens de chez nous et nous conforte dans notre désir de les appuyer par la mise sur pied du tout nouveau Fonds d’aide spécial de la Fondation RSTR pour la lutte contre la COVID-19 tel que lancé la semaine dernière. Ensemble, pour une communauté en santé! », indique Annie Brousseau, directrice générale de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières.

« Pouvoir contribuer à un projet comme celui-ci rejoint parfaitement nos visées. Grâce à ce véhicule, les membres du personnel de la santé et des services psychosociaux iront à la rencontre des gens, ils feront la promotion de la santé en plus de faire de la prévention. La Fondation est fière de s'associer à une aussi belle initiative! », ajoute Amélie Vallée, directrice générale de la Fondation de la SSS de l’Énergie.