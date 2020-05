Le SANA Shawinigan, toujours actif

Depuis le 12 mars, le Québec a été mis sur pause et le Service d’Accueil des Nouveaux Arrivants (SANA) de Shawinigan, est en mode télétravail depuis ce jour. Plus de deux mois ont passé déjà. Mais l’équipe n'a pas baissé les bars et a même redoublé d’ardeur pour continuer à offrir les services habituels, en s’adaptant à la nouvelle réalité.

Depuis le début de la pandémie, le SANA Shawinigan a réalisé 30 livraisons de cannes de sirop d’érable aux participants initialement inscrits à l’activité de cabane à sucre de l’Érablière chez Lahaie, qui a dû être annulée en mars dernier.

Plus de 100 participants aux activités virtuelles,

dont une majorité de femmes

Par ailleurs, six rencontres d’accueil ont été effectuées à distance, par téléphone ou vidéoconférence avec des nouveaux arrivants et plus de 100 interventions de soutien, uniquement en lien avec la situation de la COVID-

19, ont été effectuées par l'équipe auprès des nouveaux arrivants des dernières années.

Dix activités virtuelles ont eu lieu, dont six cafés-rencontres, deux séances de yoga avec la cellule de femmes et deux cours de langues (arabe et espagnol), en plus de soutenir au quotidien les dix jumelages interculturels dans leurs relations amicales à distance.

Au total, c’est plus de 100 participants, autant des nouveaux arrivants que des shawiniganais, qui ont participé aux activités virtuelles des deux derniers mois. La majorité de ces participants sont des femmes, de tous les types de statuts d’immigration, qui proviennent de 13 pays différents (Brésil, Cameroun, Canada, Côte-d’Ivoire, France, Haïti, Inde, Madagascar, Maroc, Niger, Sénégal, Suisse et Tunisie).

Réflexion pour la période estivale

D’autres activités virtuelles sont prévues au calendrier, telles qu’un atelier de cuisine marocaine, ouvert à tous, et un jeu de bingo de groupe, pour les 20 familles et individus jumelés ensemble depuis novembre 2019.

De plus, une programmation spéciale est en réflexion pour l’été à venir, tout en tenant compte des consignes des différents paliers gouvernementaux et de la santé publique.

Le SANA Shawinigan est un organisme sans but lucratif dont l’objectif principal est de faciliter l’installation et l’intégration d’une personne en provenance d’une autre ville ou d’un autre pays sur le territoire de Shawinigan. Le SANA joue un rôle de premier plan dans la communauté en ce qui concerne la sensibilisation à la diversité culturelle et la promotion de la région.