Deux ingrédients clés à respecter pour un déconfinement réussi

À l’occasion de son point de presse du vendredi 22 mai, la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, a cité les deux ingrédients pour assurer le succès du déconfinement actuel. Selon le gouvernement, la réussite de cette étape repose sur la capacité à tester et le respect des règles de santé publique.

« Ce sont les deux facteurs qui assureront le bon fonctionnement du déconfinement actuel. Le virus rôde toujours et personne n’a envie de revenir en arrière. Si l’on veut éviter cela, il est capital de tester beaucoup et de respecter les consignes émises par le Dr. Arruda et son équipe », a-t-elle mentionné.

Sur la capacité de tester, elle a confirmé qu’en date de mercredi, le nombre de tests effectués par jour au Québec était de 12 654. Le gouvernement du Québec veut atteindre le plateau de 14 000 tests par jour. « On demeure l’un des endroits au Canada et dans le monde où l’on teste le plus. Il faut continuer dans cette voie », a-t-elle ajouté.

Enfin, précisons le bilan du jour. En date d’aujourd’hui, on compte 3 865 décès liés à la COVID-19. Le nombre de cas confirmés frôle les 50 000 avec 46 141 au total, dont 13 819 qui sont considérés comme guéris.

De ce nombre, 1479 sont hospitalisées et 17 reposent aux soins intensifs.