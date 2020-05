Un nouveau service de demande de logement subventionné accessible aux Trifluviens

L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR) a annoncé la mise en fonction d’un nouveau service de demande de logement subventionné en ligne.

Les citoyens souhaitant déposer une demande pourront désormais le faire directement sur le site internet omhtr.ca, depuis un ordinateur, une tablette ou un cellulaire, connecté à internet.

« La crise de la COVID-19 a amené beaucoup de contraintes et de changements dans nos quotidiens, mais cela aura aussi permis d’accélérer certains projets, au bénéfice de tous », commente Robert De Nobile, président du conseil d’administration.

Une démarche simplifiée et rapide

Après avoir répondu à quelques questions pour vérifier son admissibilité, le demandeur est dirigé vers un formulaire simplifié en cinq étapes. Des infobulles permettent de le guider et il peut également transmettre les documents requis en les téléchargeant dans le formulaire.

Le tout se fait de façon entièrement sécurisée et confidentielle. À l’issue du processus, le demandeur reçoit une copie de sa demande de logement au format PDF, ainsi qu’un accusé lui assurant que celle-ci a bien été transmise à nos services.

Comme l’explique Linda Guimond, directrice Accompagnement social et location, « le formulaire de demande de logement était déjà disponible sur notre site internet, mais les utilisateurs devaient l’imprimer, le remplir et nous le faire parvenir. C’est toujours possible, mais avec ce nouveau service nous permettons aux personnes qui ont besoin d’un logement subventionné de ne pas retarder leurs démarches en raison de la pandémie et même de faire leur demande plus rapidement, en toute sécurité, dans le confort de leur foyer ».

Cet outil a été développé par la COGIWEB, entreprise qui offre des services communs en technologies de l'information à tous les OMH du Québec. « Nous tenons aussi à souligner le travail accompli en peu de temps par nos équipes pour parvenir à ce résultat. Nous sommes d’ailleurs très fiers des employés de l’OMHTR, quel que soit leur champ d’activité, pour les efforts réalisés dans ce contexte particulier, pour leur dévouement et leur implication afin de toujours offrir le meilleur service à notre clientèle et assurer leur sécurité », affirme Marco Bélanger, directeur général.

Les équipes disponibles pour les personnes sans accès au service

Bien que ce nouveau service soit une bonne nouvelle puisque les bureaux de l'OMHTR demeurent fermés pour le moment, il n'en demeure pas moins que de nombreuses personnes qui ont besoin d’un logement subventionné n’ont pas accès à ces outils.

Les équipes, notamment celle de l’Accompagnement social et location, restent toujours disponibles pour aider les demandeurs dans leurs démarches et pour remplir le formulaire. Elles sont joignables par téléphone ((819) 378-5438), par courriel ([email protected]) ou par la messagerie privée de Facebook, durant les heures habituelles de service, y compris le mercredi après-midi, journée où habituellement les bureaux sont fermés à la clientèle.