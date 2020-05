Leucan organise un rassemblement virtuel de têtes rasées le 31 mai

Alors que le Québec est en confinement depuis plusieurs semaines, Leucan invite la population à participer au Grand rassemblement virtuel du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par Proxim, le 31 mai prochain.

« On aimerait voir au moins 1 000 personnes participer au mouvement. On aimerait que le Québec vibre au son des rasoirs le 31 mai prochain. Moi je l’ai fait et, honnêtement, c’est un geste libérateur et tellement significatif pour les jeunes qui n’ont pas le choix de passer par là », exprime Marie-Mai dans une vidéo publiée récemment sur les médias sociaux.

La journée du 31 mai prochain se terminera par un rassemblement virtuel, sous la forme d’une vidéo diffusée en direct sur la page Facebook du Défi têtes rasées Leucan. Le contenu de cet événement sera dévoilé plus tard en mai sur les médias de Leucan.

« Montrer aux familles que tout le Québec est derrière elles »

« Cette année, le Défi têtes rasées Leucan fête ses 20 ans. On veut rassembler les gens et célébrer ensemble 20 années de solidarité. Surtout, on veut montrer aux familles dont un enfant est atteint de cancer que tout le Québec est derrière elles », exprime Lysanne Groulx, directrice provinciale, campagnes annuelles et communications à Leucan.

Leucan a souligné l'aide de Proxim, présentateur de l’événement pour une 5e année et de Mia, qui a créé pour une 6e année les boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan, un bijou vendu au profit de l’Association et de Subway, qui offre le repas aux bénévoles sur les sites de rasage.