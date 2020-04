Shawinigan bonifie ses services en ligne pour les demandes de permis résidentiels, commerciaux et les travaux

Il est maintenant possible pour les citoyens de Shawinigan d’utiliser les services en ligne pour effectuer toute demande de permis et payer les frais afférents, et ce, peu importe le type de travaux, d'activités ou d'usages. Cela vient bonifier l’offre de services en ligne, qui incluait déjà les déclarations de travaux (gratuit) et certains types de permis résidentiels.



Même si l’hôtel de ville est fermé au public en raison de la COVID-19, le Service de l’aménagement du territoire peut procéder à l’émission de permis. Un délai maximum de 20 jours ouvrables est nécessaire pour émettre un permis, en autant que tous les documents requis aient été fournis. Ce délai est le même pour toute demande, qu’elle soit effectuée en ligne, par téléphone ou en personne.

Dans le respect des directives de Québec

Tous les travaux de construction doivent être faits dans le respect des directives du gouvernement du Québec à l’égard de la distanciation sociale et des services essentiels et prioritaires autorisés à opérer.

Puisque la situation évolue rapidement, nous vous invitons à rester à l’affût des consignes et exigences imposées en consultant le quebec.ca/coronavirus.



Pour faire votre demande de permis en ligne :

Rendez-vous au shawinigan.ca/permis ;

; Cliquez sur « Consulter la fiche d’information en lien avec mon projet » pour connaître la réglementation en vigueur et les documents à fournir;

Cliquez ensuite sur « Effectuer une demande de permis ou une déclaration de travaux » et remplissez la demande en ligne, en joignant tous les documents requis;

Une fois votre demande soumise, vous pourrez en tout temps suivre l’évolution de votre dossier avec le numéro de suivi et le lien fournis par courriel ou en cliquant sur « Payer ou consulter ma demande »;

Une fois le permis émis par l’inspecteur en charge de votre dossier, vous pourrez procéder au paiement en ligne.

Requête ou plainte en lien avec une propriété

Par ailleurs, la Ville offre maintenant la possibilité de formuler directement en ligne une requête ou une plainte en lien avec une propriété. Vous avez des questions concernant les usages autorisés sur votre propriété ou celle d’un tiers? Vous souhaitez signaler une problématique en lien avec des nuisances ou l’entretien d’un bâtiment? Ce genre de demandes peut maintenant se faire à shawinigan.ca/requetes.



Pour en savoir plus ou pour obtenir de l’aide, vous pouvez en tout temps communiquer avec le Service aux citoyens en composant le 819 536-7200 ou par courriel à [email protected].