COVID-19 : Ce lundi 20 avril, la Mauricie atteint les 989 cas

Ce lundi 20 avril le CIUSSS MCQ dévoile un total de 989 cas touchés par la COVID-19: 820 en Mauricie et 169 dans le centre-du-Québec.

Voici le nombre de cas* par MRC pour le Centre-du-Québec:

- Arthabaska : 17 cas (même nombre qu'hier)

- L’Érable : 0 (même nombre)

- Bécancour : 12 (un de plus)

- Nicolet-Yamaska 6 (même nombre)

- Drummond : 134 (huit de plus)

Les mêmes données sont fournies pour la Mauricie:

- Haut-Saint-Maurice : 0 (même nombre)

- Mékinac : 35 (un de plus)

- Des Chenaux : 25 (même nombre)

- Maskinongé : 164 (trois de plus)

- Shawinigan: 266 (deux de plus)

- Trois-Rivières : 330 (13 de plus).

Au total, 67 personnes sont hospitalisées: cinq sont en soins intensifs. On déplore 65 décès, dont 34 au CHSLD Laflèche, 4 à Mgr Paquin et 27 dans les autres.

Depuis le début de la crise, 424 personnes se sont rétablies.

Situation dans les CHSLD

Il y a 180 cas positifs au CHSLD Laflèche, dont 105 résidents et 75 employés. À Mgr Paquin, un seul cas en plus a été recensés chez les employés, qui sont 8 à avoir le virus. Les résidents sont 19, soit 27 cas au total.

* La comparaison des cas entre parenthèses est toujours faite avec le nombre de cas de la veille.