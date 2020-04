Une ligne téléphonique de soutien exclusive créée pour les aidants de la Mauricie

Les organismes œuvrant auprès des proches aidants de la Mauricie ont annoncé le lancement d’une ligne de soutien psychosocial afin des les accompagner durant la période de la pandémie de la COVID -19.

Depuis plusieurs semaines, les organismes communautaires du Québec redoublent d’efforts afin de soutenir les aidants et les aînés. Chamboulés dans leur organisation de travail depuis l’annonce des recommandations du gouvernement relatives à la COVID-19, les organismes ont fait preuve de créativité et de détermination pour continuer à offrir leurs services. Ceux de la Mauricie ne dérogent pas à la règle et pour contrecarrer l’isolement dû au confinement, ils ont décidé d’unir leurs efforts afin de pouvoir avoir davantage de visibilité auprès des aidants.

« Tous les organismes offraient déjà du soutien au téléphone à leurs membres, explique Hélène Lapointe, directrice générale de Parkinson Centre-du-Québec.Mauricie, toutefois, devant la difficulté de rejoindre les proches aidants qui n’utilisent pas encore nos services, nous souhaitons pouvoir communiquer avec eux et leur offrir notre soutien. »

Les organismes qui soutiennent les aidants en Mauricie ont, dès lors, créé une ligne 1-800, afin de pouvoir promouvoir un seul numéro et se relayer entre eux pour offrir de l’accompagnement psychosocial et de l’écoute.

Cette ligne, ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30, permettra aux proches aidants et aux aînés de la région d’entrer en contact avec un intervenant d’un organisme qui sera là pour écouter les personnes désirant du soutien dans cette période difficile. Qu’il s’agisse d’un besoin ponctuel ou plus régulier, vous pouvez appeler au 1 888 670-9795 et trouver l’aide et le soutien dont vous avez besoin.

Les organismes à l'initiative de cette ligne sont : le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie, l’Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan, l’Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé, le Centre d’action bénévole de Grand-Mère, Parkinson Centre-du-Québec.Mauricie, l’Association des Cardiaques de la Mauricie et Albatros Trois-Rivières.