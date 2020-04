La Mauricie et le Centre-du-Québec comptent 739 cas atteints de la COVID-19

Le CIUSSS MCQ vient de communiquer le nombre de cas recensés dans la région de la Mauricie. Comme toujours, nous précisons que ces chiffres sont rapidement évolutifs : à l'heure où ces lignes sont écrites, il s'agit des données les plus récentes dont nous disposons. Ce dimanche 12 avril, le total de cas atteint 739 cas: 110 dans le Centre-du-Québec et 628 en Mauricie.

Sur ce total, comme hier, un cas manque pour atteindre 739 car il y a un enjeu pour déterminer la localisation exacte par territoire du domicile des personnes infectées. Mais ce dernier est inclus car il demeure attitré au RLS régional.

Les cas hospitalisés sont désormais 37. Huit personnes ont été placées en soins intensifs et on déplore 33 décès, dont 22 au CHSLD Laflèche et 11 "autres".

201 personnes rétablies

La bonne nouvelle concerne les 201 personnes rétablies, contre 167 hier.

Voici les chiffres de répartition du Centre-du-Québec:

- Drummond : 84

- Arthabaska-et-de-l’Érable : 15

- Bécancour-Nicolet-Yamaska : 11.

Les cas Mauriciens sont ainsi répartis: Trois-Rivières présente le plus de cas, avec 248 personnes atteintes du virus. Le Centre-de-la-Mauricie rassemble 242 cas, suivie de Maskinongé avec 108 cas, et de la Vallée-de-la-Batiscan avec 30 cas. Le Haut-de-la-Mauricie demeure épargné.

Au CHSLD Lafèche, 96 résidents sont atteints (un de plus qu'hier), de même que 63 membres du personnel, soit 159 au total. À l'entreprise Olymel, cinq cas de plus qu'hier ont été comptés pour atteindre 118.