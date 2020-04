COVID-19: 63 nouveaux cas en Mauricie et dans le Centre-du-Québec

Hier dans l'après-midi, le CIUSSS a confirmé que le nombre de personnes atteintes dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec a augmenté depuis samedi, à hauteur de 63 cas, pour atteindre 494 en tout.

Le CIUSSS MCQ a rendu public hier le tableau répartissant les cas recensés de COVID-19 de la région. À noter que depuis hier soir, le nombre a pu augmenter. La Mauricie se place en première position dans le classement, avec 431 cas à ce jour. Trois-Rivières et le Centre de la Mauricie sont les secteurs les plus touchés, avec respectivement 178 et 166 cas.

Maskinongé les talonne de près avec 72 cas, suivi du Centre-du-Québec et Drummond, qui présentent 63 et 45 cas. La Vallée-de-la-Batiscan, présente désormais 15 cas.

Toutefois, aucune augmentation n'est à noter pour l'Arthabaska érable, qui reste à 11 cas devant Bécancour-Nicolet-Yamaska et ses 7 cas. En bas du classement se trouve le Haut-Saint-Maurice, toujours épargné à ce stade.

Parmi les cas énoncés plus haut, huit sont placés en soins intensifs, 17 sont hospitalisés et huit personnes sont malheureusement décédées (soit un de plus que la veille).

Le nombre d'employés touchés est désormais de 80.

Par ailleurs, un seul CHSLD connaît une éclosion de COVID-19 chez les résidents, le CHSLD Laflèche, où 46 résidents et 32 membres du personnel sont confirmés atteints de la COVID-19.

Enfin, 89 cas positifs ont été recensés à l'entreprise Olymel de Yamachiche.