Shawinigan dresse une liste des commerces disponibles

Les mesures de prévention émises afin de limiter la transmission du coronavirus (COVID-19) ont un impact direct sur les commerçants locaux. Afin de les soutenir durant cette période difficile, la Ville invite tous les citoyens à garder contact.

En plus de sa campagne publicitaire sur l’achat local, la Ville rend maintenant disponible une liste des commerces qui continuent à offrir des services, tout en respectant les recommandations de la

Santé publique.

Pour consulter la liste, visitez le www.shawinigan.ca/achatlocal.

« C’est un pas de plus pour offrir de la visibilité à nos commerçants et pour aider la population à s’y retrouver », explique le maire de Shawinigan, Michel Angers. « Comme on aime le dire, notre commerçant, c’est peut-être notre voisin, le coach de notre enfant, l’ami d’un ami! Donc, même confinés, gardons contact! »

Précisons que la liste n’est pas exhaustive et qu’elle peut être modifiée à tout moment. Si votre commerce est encore actif et qu’il ne figure pas à la liste ou si certaines informations sont inexactes, n’hésitez pas à nous en faire part : 819 536-7200 ou inf[email protected]

Solidarité avec "ceux qui font front"

Dans le même élan de solidarité, la Ville de Shawinigan propose aux citoyens d’afficher leur soutien aux commerçants et à tous ceux et celles qui sont au front pour continuer à servir la population.

Les citoyens sont invités à modifier, s'ils le souhaitent, leur photo de profil Facebook en y ajoutent le filtre « Solidaire à Shawi ».