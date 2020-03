5 bars avec une ambiance unique pour sortir à Trois-Rivières

Une petite sortie entre amis ou collègues est toujours appréciée, il faut bien se détendre un peu dans la vie. Et le plus simple pour ce faire reste encore une sortie dans un bar. Alors sachez qu’à Trois-Rivières vous avez l’embarras du choix, et surtout des établissements qui se démènent pour proposer des concepts uniques. En voici cinq qui vous permettront de déguster un cocktail, une bonne bière, voire manger sur place, et ce, dans une atmosphère conviviale et bien particulière.

Shaker Cuisine et Mixologie

Vous aimez goûter à de nouvelles saveurs et mixtures improbables ? Passez donc au restaurant-bar Shaker Cuisine et Mixologie, dans la zone du centre commercial Les Rivières. Spécialisés dans l’art de la mixologie, les barmans vous surprendront et vous concocteront de délicieux cocktails avec ou sans alcool qui raviront vos papilles. D’ailleurs, l’endroit propose une magnifique terrasse pour faire un dîner d’affaires ou fêter un évènement spécial. L’ambiance qui y règne est à la fois branchée et chaleureuse. Pour satisfaire les fêtards tardifs, le bar est ouvert de 11 h à 3 h du matin.

Le Bar Ludo du Salon de Jeux de Trois-Rivières

Si vous souhaitez élargir votre liste d’amis, faire de nouvelles rencontres, boire, manger et vous divertir, rendez-vous au Bar Ludo du Salon de Jeux de Trois-Rivières. Ouvert tous les jours, de 8 h 30 à 3 h du matin, c’est le lieu idéal pour se divertir ou tout simplement regarder un match de foot au comptoir. Bien sûr, ce bar offre également une ambiance ludique pour les amateurs de jeux de table comme le poker ou encore le blackjack, puisqu’il se situe à l’intérieur du casino. Testez tout de même vos stratégies en ligne avant de venir en visitant les nombreux casinos au Canada avec bonus.

Gambrinus

Ce nom est le symbole des amateurs de bière. Dans les Flandres ainsi qu’en Belgique, il représente la joie de vivre et la bonne humeur des zythophiles. Dans la ville de Trois-Rivières, Gambrinus est un lieu convivial où un brasseur compose plus d’une vingtaine de bières artisanales. Comme accompagnement, vous avez un large de choix entre de délicieuses côtes levées et autres plats arrosés à la bière. L’endroit est aussi réputé pour sa poutine sauce à la bière. Côté ambiance il a souvent des concerts qui peuvent être amené à jouer à l’intérieur ou sur la terrasse. Étant donné que le nombre de places est assez restreint, une réservation est recommandée.

Jack Saloon

Pour vivre une expérience unique dans bar-resto ambiance western, rendez-vous au Jack Saloon. Tous les week-ends, l’endroit propose concerts et DJ-sets, sans oublier des chansonniers originaux pour le plaisir du public. Les plats proposés sont variés mais suivent tout de même le thème « Tex-Mex », entre tartares de bœuf, poissons, viandes au fumoir ou grillades, burgers, et autres surprises, chacun y trouvera un plat à son goût. Tous les jours de la semaine, l’équipe de Jack Saloon réserve des surprises et promotions pour les abonnés (saloon du karaoké, ladies night, plats à volonté, etc.) Bref, vous vivrez une expérience unique dans cet endroit au concept unique, définitivement articulée autour du Texas et des cowboys.

Le Bureau de Poste

Votre budget est un peu restreint alors que vous voulez faire la fête et vous amuser ? Pas de souci, le Bureau de Poste est un bar-resto typiquement canadien avec une ambiance vibrante et animée, où tous les plats sont à 5,95 $. Ne manquez pas de goûter leur délicieuse poutine, les tacos de poisson de Baja et les nombreux sandwiches et burgers faits maison et créatifs. Tous les menus proposés sont conçus selon des traditions québécoises. Côté boisson, vous avez un choix entre les cocktails, shooters, drop shots dont les prix sont tout à fait abordables. Pour info, le restaurant est ouvert tous les jours de la semaine, à partir de 11 h jusqu’à 3 h du matin.