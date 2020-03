Une vaste chaîne téléphonique en place pour briser l’isolement des personnes aînées

Compte tenu de la situation de confinement liée à la COVID-19, des organismes communautaires de Trois-Rivières et différentes organisations se mobilisent afin de briser l’isolement des personnes aînées et lancent un appel à la population. Une des plus imposantes chaînes de solidarité verra le jour à Trois-Rivières. Toute la population est invitée à y contribuer.

Veille téléphonique à toute la population aînée

Une chaîne téléphonique existe déjà afin d’assurer un appel téléphonique hebdomadaire à toutes les personnes aînées accompagnées par l’organisme Les Petits Frères. Les Centres d’action bénévole et la FADOQ-Région Mauricie avaient également commencé à mettre en place un tel système. Grâce à la concertation de tous ces organismes, dès aujourd’hui, une chaîne téléphonique est proposée à toute personne aînée du grand Trois-Rivières.

Lors de ces appels, les personnes aînées pourront compter sur une personne de confiance afin de discuter et se changer les idées. De leur côté, les bénévoles et intervenant.e.s au bout du fil pourront s’assurer que les aîné.e.s se portent bien. Ils pourront ainsi, si nécessaire, faire le lien entre ces personnes et les ressources disponibles.

Pour ce service, un seul numéro: le 311

Grâce à un partenariat avec la Ville de Trois-Rivières, les personnes aînées souhaitant obtenir ce service sont invitées à composer le 311, le centre de service aux citoyens de la Ville de Trois-Rivières.

Il est également possible de référer une personne aînée à ce service en téléphonant à ce même numéro de téléphone. Les organisateurs de ce vaste réseau de solidarité lancent un appel à la population pour identifier toutes les personnes aînées pour qui ce service serait bénéfique. Un retour d’appel sera fait dans un délai de 24 à 48 heures.

Pour s’impliquer au sein de ce projet

Les citoyen.ne.s souhaitant offrir leur aide peuvent également composer le 311 afin de signifier leur intérêt. Les candidatures bénévoles pour les services destinés aux aînées seront filtrées (incluant la vérification des antécédents judicaires) par les Centres d’action bénévole du grand Trois-Rivières.

Cette initiative est complémentaire à l'annonce faite par le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et Ministre responsable de la région de la Mauricie, Monsieur Jean Boulet.