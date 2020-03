Des consultations publiques pour envisager l'avenir du futur centre d'innovation agroalimentaire

Le prochain centre d’innovation agroalimentaire de Trois-Rivières promet de faire parler de lui. Et c'est prévu, lors des quatre activités de consultation de proximité destinées aux résidents, aux entreprises du centre-ville et à leurs travailleurs, au cours du mois de mars. Ils sont invités à échanger des idées sur la vocation publique de la structure.

D’importants travaux débuteront bientôt pour la conversion du bâtiment industriel en un centre d’innovation agroalimentaire. Le projet vise à positionner Trois-Rivières comme un important pôle de transformation et de mise en marché des produits agricoles et forestiers de la Mauricie. La première phase de réhabilitation du bâtiment va permettre d’accueillir un premier groupe de transformateurs au début de l’année 2021.

En parallèle, l’année 2020 servira à définir la vocation publique du lieu avec la communauté et les acteurs locaux, pour en assurer sa qualité et sa pertinence. L’idée est d’en faire un projet distinctif et innovant pour la communauté de Trois-Rivières. Pour ce faire, Innovation et développement économique Trois-Rivières a interpelé la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières et Trois-Rivières Centre, afin de l’aider à matérialiser sa vision d’un espace destiné à la vente de produits alimentaires. Bien qu’une étude d’opportunité ait révélé l’intérêt d’un tel espace, les citoyens et les gens d’affaires sont invités à proposer diverses interventions quant à l’aménagement, l’offre alimentaire et l’animation du lieu.

« On parle ici de consultations de proximité. L’idée est de faire intervenir les citoyens et travailleurs du centre-ville pour influencer le concept final pour transformer le lieu. Les résultats des ateliers vont servir de base pour finaliser le concept et les solutions », souligne Mario De Tilly, directeur général d’IDE Trois-Rivières.

Les résidents sont conviés à participer gratuitement à l’une ou l’autre des activités de consultation suivantes :

• Jeudi 19 mars 18 h 30 à 20 h à l’Estrade Populaire située au 505, rue Saint-Georges à Trois-Rivières;

• Mercredi 25 mars de 18 h 30 à 20 h à l’Estrade Populaire;

Les clientèles corporatives pourront s’exprimer lors des événements suivants :

• Vendredi 20 mars de 14 h 30 à 16 h à l’Estrade populaire

• Vendredi 27 mars de 12 h à 13 h 30 au Quartier général Open situé au 425, rue des Forges à Trois-Rivières

Les gens intéressés à participer à l’une des séances peuvent s’inscrire en ligne ou au 819 371-9393.