La citoyenne Mireille Magnan, honorée pour ses bonnes actions à Shawinigan

Le conseil a procédé à la remise d’un certificat pour une "Mention du maire" lors de la séance publique de la semaine passée. Michel Angers a fait la lecture de cette mention, destinée à une citoyenne, Mirelle Magnan qui, par ses actions, contribue au rayonnement de la Ville de Shawinigan.

« Je félicite madame Marielle Magnan, originaire de Shawinigan, une grande bénévole qui soutient depuis plusieurs années avec bienveillance les enfants défavorisés de six écoles de Shawinigan avec son projet "Les petites bedaines pleines", a salué le maire. En leur fournissant des collations santé, elle souhaite favoriser leur réussite à l’école tout au long de l’année. Une centaine d’adolescents du programme "Passeport pour ma réussite" du CJE profitent également de ce service. »

Coiffeuse de carrière, cette mamie de cœur cherche sans cesse une façon de redonner aux jeunes en situation de vulnérabilité. L’an dernier, elle a distribué 250 paires de bottes pour jeunes enfants dans les écoles, alors qu’elle travaille actuellement sur un projet de camp de vacances pour le plus grand nombre possible de jeunes défavorisés. « Félicitations madame Magnan pour cette belle initiative citoyenne qui démontre votre grande générosité et votre compassion avec nos jeunes ! » a conclu le maire, face à la dame émue.