Les Midis littéraires de retour, avec Mathieu Croisetière et Geneviève Blouin

La Société des écrivain.e.s de la Mauricie, le Salon du livre de Trois-Rivières et le Festival littéraire de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont annoncé la tenue de la 9e édition des Midis littéraires, le mardi 10 mars, de midi à 13h.



Le public est convié à assister à une rencontre entre deux écrivains : un membre de la Société des écrivain.e.s de la Mauricie ainsi que son invité.e. Cette 9e édition accueillera Mathieu Croisetière et Geneviève Blouin. Le premier commence à publier en 2008, de la poésie d’abord, puis des nouvelles qui ont paru dans différentes revues comme Solaris, Alibis et Brins d’éternité. Il habite à Trois-Rivières où il y travaille comme libraire depuis près de douze ans.

Geneviève Blouin est romancière et nouvelliste québécoise, connue, entre autres, pour sa trilogie Hanaken , dont le troisième volet, intitulé Le sang des samouraïs, a reçu le Prix littéraire Canada-Japon. Elle est également une collaboratrice régulière des revues Solaris et Brins d'éternité. Cette 9e édition des Midis littéraires est donc une belle invitation à savourer leurs mots tout en partageant un délicieux café du Caféier.

C’est aussi l’occasion d’échanger avec les auteurs dans une formule qui favorise la proximité et, par le fait même, la confidence. Les participants à l’événement pourront poser des questions aux écrivains, se procurer leurs livres, obtenir une dédicace, etc.



Les Midis littéraires se dérouleront le mardi au Centre Culturel Pauline Julien, situé au 150 rue Fusey (parc Des Chenaux). Le stationnement est gratuit et facilement accessible.