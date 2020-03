Le Cégep de Trois-Rivières soulignera la Journée internationale des Femmes lors d'une conférence

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Cégep de Trois-Rivières et le Comité femmes du Syndicat des professeurs invitent à une conférence, le mercredi 4 mars à 19h.

Christine Labrie, députée de Sherbrooke et porte-parole en matière d’éducation, de famille et de condition féminine pour Québec solidaire ainsi que de Mariannick Mercure, conseillère municipale à la ville de Trois-Rivières et présidente de la Commission du développement durable et de l’environnement animeront ce moment particulier.

Le thème de la conférence sera "La politique au féminin", le mercredi 4 mars à 19 h au théâtre du Cégep de Trois-Rivières ( au 828, rue Marguerite-Bourgeoys). L’entrée est gratuite.