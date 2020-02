Bécancour se prépare pour d'éventuelles inondations

La Ville de Bécancour a tenu une séance d’information hier soir, visant à présenter aux citoyens riverains bécancourois les préparatifs municipaux en prévision d’une possible crue des eaux, à Bécancour. À cette occasion, les responsabilités de tous ont été évoquées et il a été notamment fait mention du nouveau fonctionnement pour la gestion des sacs de sable.

Dans un premier temps, la Ville a assuré que le temps venu, une équipe de vigie assurera 24 h/24 h la surveillance du territoire et des cours d’eau. Ce travail de surveillance est réalisé en synergie avec la Sécurité civile et la Sûreté du Québec, ainsi qu’avec les équipes des Services de sécurité incendie et travaux publics.

Ensuite, dorénavant, la municipalité déposera sable, sacs vides et pelles, à trois endroits stratégiques sur le territoire. Les citoyens devront remplir leurs sacs par leurs propres moyens et en disposer convenablement. Aucune livraison de sacs à domicile ne sera effectuée. Les lieux sont concernés sont : le bureau touristique de Bécancour (1005, boul. de Port-Royal, G9H 4Y2); le stationnement de l’hôtel de ville (1295, av. Nicolas-Perrot, G9H 1A1) et le secteur Belle-Vallée (à proximité du conteneur).

Afin de suivre le niveau des eaux en période d’inondation, la Ville de Bécancour invite les citoyens à suivre le site Internet de la sécurité civile "Vigilance - Surveillance de la crue des eaux". Les bornes 3353, 3360 et 15975 sont celles sujettes à donner de l’information sur le niveau des eaux à Bécancour.

Les citoyens riverains recevront, sous peu, par la poste, le nouveau Guide inondations 2020 de la Ville de Bécancour. Tous les renseignements relatifs aux inondations (prévention, préparation et rétablissement), s’y retrouvent. Vous trouverez copie de ce document sur le site Internet de la Ville.

Pour toutes questions concernant les inondations, vous contacter la Ville au 819 294-6500.