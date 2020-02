La STTR et le FestiVoix: une histoire repartie pour trois ans

La Société de Transport de Trois-Rivières (STTR) a annoncé le renouvellement de son entente de partenariat avec l’organisation du FestiVoix, pour les trois prochaines années. Cet accord confirme le retour des navettes pour transporter les bénévoles, les artistes et les festivaliers lors des soirs de spectacles.

Sous présentation de leur accréditation, les bénévoles et les artistes pourront bénéficier gratuitement du transport de la STTR pendant la durée de l’entente et les festivaliers profiteront d’un tarif réduit pour se déplacer à bord des autobus. Cette année, le tarif des festivaliers est le même que l’année dernière, c’est-à-dire un dollar par passage. Bien qu’une entente sur le transport collectif existe entre la STTR et le FestiVoix depuis 2009, il s’agit de la première fois qu’elle est renouvelée pour une période de trois ans

Hausse de l'utilisation des navettes

En 2019, 13 476 personnes ont utilisé les navettes de la STTR pour assister à un spectacle organisé dans le cadre du FestiVoix. Il s’agit d’une hausse de 3% par rapport à 2018 et de 21% par rapport à 2017.

« Le système de navettes permet aux festivaliers d’accéder facilement aux spectacles et de revenir sans se soucier de la congestion parfois présente au centre-ville. Le service est fiable, écologique, peu dispendieux et connu des Trifluviens. Ces raisons expliquent pourquoi il est de plus en plus populaire », explique Luc Tremblay, président de la STTR. Celui-ci se réjouit également de voir l’entente renouvelée pour une période de trois ans. « Le FestiVoix permet un grand rayonnement de notre ville et nous sommes fiers de contribuer au succès de l’organisation », ajoute M. Tremblay.

Du 25 juin au 5 juillet 2020, la STTR offrira un service de navettes au coût de 1$ par déplacement aux clients du FestiVoix. Le service sera offert tous les soirs de spectacles, de 16h30 à minuit, à partir du centre commercial Les Rivières, du Carrefour Trois-Rivières Ouest et de l’Académie les Estacades. Les automobilistes sont invités à utiliser les espaces de stationnement pour ranger leur véhicule et monter à bord des navettes, lesquelles effectueront l’aller-retour jusqu’au parc Champlain.