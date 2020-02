Des mesures prises à Shawinigan pour éviter les délais lors du déneigement

Avec les précipitations des dernières heures et celles à venir, les équipes affectées à l’entretien hivernal sont à pied d’œuvre pour déneiger les rues, ruelles, trottoirs et stationnements de la ville et pour épandre de l’abrasif au sol. Ces opérations devraient se terminer au cours de la fin de semaine.

S’il n’y a pas d’autres précipitations, la séquence des opérations à venir est la suivante : dimanche, le déneigement des bornes incendie débutera, tout comme le ramassage de la neige de nuit (chargement dans les camions). Cette dernière opération commencera dans la nuit de dimanche à lundi et de lundi à mardi. Elle sera interrompue une dizaine de jours pour ensuite reprendre.

Dès le milieu de la semaine prochaine, le soufflage sur les terrains pour élargir les rues sera effectué. Cette opération est habituellement déclenchée deux fois par hiver : lorsque les accumulations atteignent 150 cm et 225 cm. Elle peut durer jusqu’à une dizaine de jours.

Que faire en tant que citoyen?

Les citoyens peuvent aider à la réalisation de ces opérations. Afin ne pas ralentir le travail des équipes sur le terrain, la Ville a demandé leur collaboration pour :

1) Le stationnement dans la rue le jour : lorsque vous stationnez votre véhicule dans la rue, assurez-vous que l’espace restant pour circuler est suffisamment large pour permettre le passage des véhicules de déneigement;

2) Le stationnement dans la rue la nuit : vérifiez si vous pouvez stationner votre véhicule dans la rue la nuit. Chaque véhicule laissé dans la rue lorsque c’est interdit occasionne l’arrêt des équipes puisqu’elles doivent attendre la remorqueuse avant de poursuivre les opérations. (Pour plus d’informations);

3) Les stationnements municipaux : vérifiez l’affichage puisque les stationnements seront interdits à plusieurs endroits au cours des prochains jours;

4) Le dépôt de votre neige : si vous n’avez pas de vignette émise par la Ville, il vous est interdit de pelleter votre neige dans la rue. C’est une question de respect pour tous les citoyens qui doivent circuler sur la voie publique. De plus, en cas d’infraction, la Ville émet des contraventions;

5) Les déplacements : soyez prudents. La courtoisie est toujours de mise. Faites également attention aux véhicules de déneigement et assurez-vous d’avoir un contact visuel avec les opérateurs avant de vous engager.

Il est possible de signaler à la Ville toute situation en passant par le Service aux citoyens : 819 536-7200 ou [email protected] C’est la porte-d’entrée pour les requêtes qui nécessitent l’intervention des équipes sur le terrain.