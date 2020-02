La consommation responsable : du consommateur au consomm’acteur !

La bibliothèque Fabien-LaRochelle invite le mercredi 12 février à 18h30 à la conférence "Du consommateur au consomm’acteur !" animée par Sébastien Bois, intervenant au Service d’aide aux consommateurs de Shawinigan.



Cette conférence se penchera sur des questions telles « Comment nos choix de dépenses peuvent-ils influencer le devenir de notre planète ? » et « Comment commencer à changer nos habitudes ? » Un sujet d’actualité dans un contexte où la société est constamment sollicitée par des offres à la consommation directe et au crédit.



L’entrée est gratuite pour les abonnés des bibliothèques sur présentation de la carte et au coût de 5 $ pour les non-abonnés. L’inscription est obligatoire au 819 537-4989, car les places sont limitées.