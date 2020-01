La 15e Journée plein air mise au profit de la neurologie

Les membres du comité du Fonds JeanPierrePetit de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) ont officiellement lancé, pour une 15e année consécutive, la traditionnelle journée de plein air! L’activité se déroulera le samedi 1er février prochain dès 9 h, au Énergie CMB, situé au 3550, rue Marguerite-Seigneuret à Trois-Rivières.

Sous la présidence d’honneur de Rachel Frigon, cofondatrice de l’entreprise Attractif, située à Shawinigan, cet incontournable événement de l’hiver s’adresse à toute la famille. Toute la journée, les adeptes de course à pied, de ski de fond et de raquette sont invités à profiter des magnifiques sentiers du centre de plein air, tout en appuyant, par le fait même, le Fonds JeanPierrePetit. Animation, musique, feu de camp, dîner "bière et saucisses" et autres surprises sauront réconforter les visiteurs.

Matériel performant pour la neurologie et la neurochirurgie

L’objectif de cet événement est d’amasser de l’argent afin d’acquérir de l’équipement de pointe pour le service de neurologie et le service de neurochirurgie du Centre hospitalier affilié universitaire régional du CIUSSS MCQ. Indéniablement, le Fonds Jean-Pierre-Petit a toujours sa raison d’être, même après 15 ans d’existence.

Yvan Caron, président et directeur général d’EDWARD Intelligence d’Affaires, peut en témoigner. En janvier 2019, il a été opéré d’urgence en janvier 2019 suite à un diagnostic d’une tumeur à la moelle épinière. Grâce aux appareils et aux équipements spécialisés financés par le Fonds Jean-Pierre-Petit au cours des dernières années, M. Caron a pu être traité, soigné et suivi à Trois-Rivières, près de sa famille et de ses proches.

Reconnaissant de l’excellent service dont il a bénéficié, il a donné le nom de sa neurochirurgienne, Dr Cathy Gendron, à l’un de ses projets : ainsi est né Cathia, un centre automatisé de technologies hybrides en intelligence artificielle.

Pour plus d’informations, pour s’inscrire aux diverses activités ou pour contribuer à faire de cet événement une journée mémorable consulter le lien suivant ou contacter le 819 697-3333 poste 53583.