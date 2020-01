Une collecte ciblée des sapins de Noël à Shawinigan

Si vous avez déjà défait votre sapin de Noël naturel ou prévoyez le défaire cette semaine, n’oubliez pas de vous inscrire pour sa collecte!

La Ville rappelle que la collecte de sapins naturels ne s’effectuera plus systématiquement porte à porte; vous devez obligatoirement aviser la Ville avant ce vendredi 10 janvier, 16 h, pour que votre sapin soit récupéré devant votre résidence.

Deux options existent pour vous inscrire :

remplir le formulaire, accessible ici ;

téléphoner au Service aux citoyens au 819 536-7200.

Les citoyens inscrits pourront ensuite déposer leur sapin sans ornement en bordure de rue ou de ruelle au plus tard le dimanche 12 janvier en soirée. Cette nouvelle procédure permet de récupérer de manière plus écoresponsable les sapins en ciblant les adresses qui nécessitent cette collecte. Cela limite les déplacements de camions et diminue l’émission de gaz à effet de serre.

De plus, cette récupération évite l’enfouissement des arbres en diminuant la production de méthane, un des principaux gaz à effet de serre. Il vous est également possible de vous en départir gratuitement en l’apportant à l’écocentre (2132, avenue de la Transmission).