Le Formule Fitness l'emporte 5-4 face aux Loups de La Tuque

Il y a quelques mois, quelques formations ont réussi à surmonter un début de saison difficile, pour remonter au classement et gagner des matchs importants. Les Nationals de Washington l'ont fait au baseball. Les Blues de St. Louis aussi.

La semaine dernière, les Albatros de Rivière-du-Loup, derniers au classement de la Ligue de hockey midget AAA du Québec, remportaient le fameux Challenge CCM à La Baie. Qui sait ce que la fin de saison réservera à cette équipe.

Est-ce que le Formule Fitness de Bécancour réussira à imiter ces équipes? Seul l'avenir le sait, mais les joueurs ont offert un beau cadeau de Noël aux partisans avec un gain de 5-4, en prolongation, contre les meneurs du classement de la LHSAAAQ, les Loups de La Tuque.

Marc-Anthony Therrien a semé la joie chez les joueurs Bécancourois, et les nombreux partisans présents à l'aréna Roland-Rheault, avec son 3e but de la saison inscrit à mi-chemin de la période de prolongation.

Tirant de l'arrière 2-0, en première période, sur des buts de Carl-Antoine Delisle (10ème) et Marc-André Therrien (8ème), Félix Desjardins (9ème) et William Blanchard (9ème) ont ramené les deux équipes à la case de départ.

Ce même Delisle a redonné les devants aux visiteurs avec son 11e but de la saison, à 12:00 de la deuxième période. Félix Desjardins (10e) et Michaël Éthier (1er) ont répliqué, quelques instants plus tard, pour procurer une avance de 4-3 aux locaux. Marc-André Therrien (9e), avec son deuxième but du match, renvoyait les deux équipes à leurs vestiaires avec une égalité de 4-4 quand il a marqué son but alors qu'il restait 56 secondes à la deuxième période.

Dave Leblanc et Sébastien Roy ont échangé des voeux du temps des fêtes avec Keven Charest et Yves Girard, en première période. Alexandre Bélanger a brillé ayant reçu 45 lancers des visiteurs. Samuel Gagnon a fait face à 27 tirs. Les deux équipes vont se retrouver le vendredi 27 décembre à 21 heures au Colisée Denis-Morel à La Tuque.

Le prochain match local sera présenté le vendredi 10 janvier alors que les Sportifs - Pétroles Bélanger de Joliette seront les visiteurs à l'aréna Roland-Rheault.