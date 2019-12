Avis d'ébullition préventif : les secteurs Grand-Mère et Saint-Georges ciblés

À la suite d’un bris au Réservoir d'eau potable Grand-Mère, situé sur la 25e Rue, un avis d’ébullition préventif est en vigueur pour les résidences des secteurs Grand-Mère et Saint-Georges.

Le périmètre de cet avis inclut notamment les résidences :

à partir du 1111, chemin des Pommiers, vers le chemin Vallée-du-Parc;

de l’avenue de la Montagne, entre le pont Beaupré et l’intersection du chemin Vallée-du-Parc;

de la 98e Rue et du boulevard des Hêtres jusqu’au secteur Grand-Mère;

du chemin du Grand-Nord jusqu’au viaduc ferroviaire;

du chemin des Daniels, entre le chemin des Dubois et le chemin de Turcotte.

Au cours de cet avis d'ébullition préventif, il est recommandé de prendre les mesures suivantes avec l'eau du robinet non bouillie :

Ne pas la boire;

Ne pas s’en servir pour la préparation de jus ou autres boissons, pour le lavage des fruits et légumes, pour la préparation de glaçons et pour se brosser les dents.

L'eau du robinet non bouillie peut cependant être utilisée pour le lavage des vêtements, les douches, les bains et pour remplir les réservoirs des toilettes. Il est également possible d'utiliser l'eau à des fins de consommation après l'avoir fait bouillir pendant au moins une minute.

Les citoyens concernés ont été avisés par le Service de messagerie automatisée aux citoyens (SMAC). Si vous êtes concerné par cet avis d’ébullition et que vous n’avez pas reçu d’appel automatisé,il est possible de s'inscrire en ligne ou de communiquer avec le Service aux citoyens au 819 536-7200.

La levée de l’avis d’ébullition sera confirmée par le SMAC dès que nous nous serons assuré que l’eau du réseau est propre à la consommation. Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration.