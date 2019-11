Une dette effacée contre un aliment, l'idée solidaire de la bibliothèque Biron

La bibliothèque H.-N.-Biron de Nicolet a décidé, le temps des fêtes, d'effacer la dette contre une denrée à l'occasion de La ressource d'aide alimentaire de Nicolet, du 26 novembre au 21 décembre inclus.

Un album tombé au fond du bac à jouets, un roman oublié dans la roulotte, un disque rangé par mégarde dans un mauvais boîtier… Rendre à la bibliothèque des documents oubliés depuis longtemps peut parfois être gênant. De plus, à 10 sous par jour et par document, la facture peut s'élever rapidement.

Attention aux documents usés, non amnistiés

Pour la période du temps des fêtes, la bibliothèque H.-N.-Biron a décidé d’offrir la possibilité à ses usagers de rapporter leurs livres en retard et d’être amnistié. Les documents doivent être en bon état et les livres perdus ou abîmés ne seront pas amnistiés. Cet événement exceptionnel se tiendra du 26 novembre au 21 décembre inclusivement.

En contrepartie, nous espérons que les usagers de la bibliothèque seront généreux envers La ressource d’aide alimentaire de Nicolet et déposeront des denrées non périssables en grande quantité. Par cette action, la bibliothèque H.-N.-Biron souhaite récupérer des documents manquants de sa collection depuis quelque temps en plus de permettre aux abonnés de retrouver leurs privilèges de fréquentation.