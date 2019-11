Les résidents des CHSLD évaluent leurs repas en centre d’hébergement

Près de 160 résidents et proches des onze centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de Trois-Rivières, Bécancour–Nicolet-Yamaska et Maskinongé du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ) ont participé vendredi au Dîner des chefs. L'occasion de reposer la question du souci de la bonne alimentation des aînés et du plaisir induit.

Pour les organisateurs, c’est toujours le même objectif qui guide cet événement qui en est à sa 11e édition : offrir aux résidents du plaisir à table. La nourriture demeure l’un des plaisirs de la vie. « Nous souhaitons que nos résidents soient heureux dans leur milieu de vie et cela passe notamment par une alimentation nutritive, saine et variée, tout en tenant compte des besoins qu’ils expriment. C’est pourquoi nous nous adaptons en proposant de nouveaux plats », explique Isabelle Hébert, coordonnatrice des activités alimentaires et membre du comité organisateur du Dîner des chefs.

La créativité à l’honneur

En fin de semaine dernière, les résidents et leurs accompagnateurs ont dégusté et évalué onze recettes, incluant des entrées, plats principaux et desserts. Pour l’occasion, six chefs cuisiniers ont usé de créativité pour concocter les recettes. « Cette année, nous nous sommes inspirés du nouveau Guide alimentaire canadien en mettant à l’honneur les protéines d’origine végétale. Pain de lentilles, tofu parmigiana et tourtière à l’avoine sont au menu. Nous avons hâte d’entendre leurs commentaires », souligne Christian Delisle, cuisinier au Centre d’hébergement Cooke de Trois-Rivières, qui participe aux créations culinaires du Dîner des chefs depuis 2006.

Un partage avec les CHSLD de la Mauricie et du Centre-du-Québec

À la suite du décompte des évaluations des participants, les plats les plus populaires seront progressivement intégrés au menu régulier des centres d’hébergement de Trois-Rivières, Bécancour–Nicolet-Yamaska et Maskinongé. Un partage de ces recettes sera également effectué auprès des autres CHSLD de la Mauricie et du Centre-du-Québec.