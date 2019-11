Pour mieux cerner les enjeux de pauvreté en Mauricie, quatre ateliers de consultation sont prévus

Dans le cadre de la démarche "[R]assemblons un Québec riche de tout son monde", le Collectif pour un Québec sans pauvreté sera de passage en Mauricie dans le courant de cette semaine du 11 novembre. Il y animera quatre ateliers pour essayer de mieux comprendre les enjeux de pauvreté et d’exclusion sociale propres à la région.

Cette visite en Mauricie est organisée par le Regroupement des organismes d'éducation populaire autonome de la Mauricie (ROÉPAM), qui est membre du Collectif et regroupe lui-même 20 organisations.

« La pauvreté est un phénomène qui frappe très durement la Mauricie », souligne Marc Benoît, coordonnateur du ROÉPAM. Selon la Direction régionale de la santé publique, il existe un écart de sept ans d’espérance de vie entre les hommes vivant dans les communautés de la Mauricie très défavorisées par rapport à ceux qu’on retrouve dans les communautés très favorisées. Toujours selon Marc Benoît, « la pauvreté a indéniablement un prix et ce sont les personnes appauvries qui en paient le prix fort ».

Quatre jours de consultation en Mauricie

Les quatre jours de consultation en Mauricie sont une étape importante d’une consultation nationale menée par le Collectif afin de mieux saisir la réalité des personnes en situation de pauvreté des différentes régions du Québec.

Concrètement, le Collectif cherche à savoir quelles sont les différentes formes d’exclusion sociale vécues par les personnes en situation de pauvreté et ce qui permettrait à ces personnes de dire qu’elles sont sorties de la pauvreté.

« Pour le Collectif, un des objectifs de la consultation est de mettre à jour son discours, ses pratiques et peut-être même ses revendications pour mieux porter et défendre la voix des personnes en situation de pauvreté. Après 20 ans d’existence, nous sentions le besoin de partir à la rencontre des personnes en situation de pauvreté, a lancé la porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté, Virginie Larivière. Nous voulons les écouter pour mieux comprendre ce qu’elles vivent et ce qu’elles ont à proposer pour améliorer leurs conditions de vie. »

Les quatre arrêts prévus en Mauricie sont les suivants:

Aujourd'hui, mardi 12 novembre à 9h à Shawinigan, au Regroupement pour la Défense des Droits Sociaux.

Mercredi 13 novembre à 9h à Trois-Rivières, au Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire.

Jeudi 14 novembre à 9h à La Tuque, au Comité pour la défense des droits sociaux La Tuque.

Pour de plus amples information et demandes d’entrevues, contacter Marc Benoît (ROÉPAM) : au 819 690-2028 et Patrice Lemieux Breton (Collectif pour un Québec sans pauvreté) au 418 930-5969.