Trois entreprises régionales récompensées pour leur innovation en santé et sécurité du travail

Des entreprises de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont su faire preuve d’audace, de leadership et d’ingéniosité en mettant au point des innovations pour éviter des accidents dans leur milieu de travail. Trois d’entre elles ont remporté un prix Innovation, remis par la CNESST lors d’un gala régional présenté au Best Western Hôtel Universel à Drummondville hier matin.

Les innovations témoignent du génie créatif et de l’effort concerté des employeurs et des travailleurs pour améliorer la sécurité de leur lieu de travail. Elles engendrent des bénéfices, notamment l’amélioration du bien-être des employés. Coup d’œil sur ces innovations.

Petites et moyennes entreprises

Entreprise Carbotech, toilage des chargements.

Auparavant, les travailleurs de Carbotech, fabricant d’équipement et de matériel pour (entre autres) des scieries, des papetières et des mines, déposaient la toile sur le chargement du camion avec un chariot élévateur, puis ils grimpaient dans le chargement afin de l’étendre. Ils devaient adopter une position contraignante et risquaient de glisser ou de tomber en effectuant la tâche. Pour remédier à la situation, une potence a été créée et fixée aux fourches du chariot élévateur, permettant ainsi d’étendre la toile sans qu’un travailleur ait à monter dans le chargement.

Grandes entreprises

Veolia ES Canada Services Industriels Inc., nettoyage à jet d’eau haute pression automatisé.

Lors du nettoyage d’une paroi en espace clos, le travailleur était exposé à des contraintes ergonomiques, à des produits chimiques et à des risques de blessure grave en raison de la haute pression de l’eau. L’entreprise a donc adapté un appareil de nettoyage horizontal qui permet d’effectuer le nettoyage haute pression à la verticale et dont le rail est fixé aux parois internes. L’outil permet désormais aux travailleurs de contrôler le nettoyage de l’extérieur de l’espace clos grâce à des commandes à distance.

Organismes publics

Ville de Trois-Rivières, support mécanique pour retirer et effectuer la pose des ponts de caoutchouc sur les chenillettes.

Pour effectuer l’entretien des chenillettes des véhicules, les travailleurs devaient retirer les anciens ponts de caoutchouc puis procéder à la pose des nouveaux ponts, et ce, de manière totalement manuelle. Pour réduire les efforts physiques et les risques présents, un support mécanique a été créé, facilitant le retrait et la pose des ponts.

Les trois lauréats se retrouveront en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité

du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2020.