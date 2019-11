Les différentes cérémonies du Jour du Souvenir

Chaque année, Le Jour du souvenir célébré le 11 novembre est l’occasion spéciale de se rassembler pour honorer et commémorer ceux et celles qui sont morts au combat sur terre, mer et air pour défendre nos libertés, lors de la Première et Deuxième guerre ainsi que dans tous les autres conflits durant les lesquels les combattants canadiens ont participé.

La Filiale 35 de la Légion royale canadienne de Trois-Rivières, en collaboration avec le 12e Régiment Blindé du Canada, le Navire Canadien de Sa Majesté Radisson, les différents corps de cadets de la région et les premiers répondants, mènera plusieurs cérémonies dans notre région. La population est invitée à assister aux cérémonies suivantes :