Pannes d'électricité: attention aux intoxications dûes au monoxyde de carbone

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec (CIUSSS MCQ) rappelle qu'il faut utiliser les chauffages d'appoint ou les génératrices avec précaution lors des nombreuses pannes de courant qui perdurent en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Le monoxyde de carbone, aussi appelé CO, est un gaz toxique qui ne se voit pas et ne sent pas. Il n'irrite pas les yeux ni les voies respiratoires. Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter la présence de ce gaz et vous le signaler.

Que faire en cas de symptômes ?

Les symptômes d’une intoxication légère peuvent être confondus à ceux d’une grippe : fatigue, maux de tête et nausées. Une exposition à des niveaux élevés de CO peut conduire rapidement à la perte de conscience et même entraîner la mort en quelques minutes. Bien que les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies cardiaques soient plus à risque, le CO peut également avoir des effets néfastes sur les personnes en bonne santé.

En présence de symptômes (maux de tête, nausées, vomissements, étourdissements, perte de conscience, convulsions) ou si votre avertisseur de CO émet un signal :

- Évacuez le lieu possiblement contaminé; - Communiquez avec le 911; - Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un expert (ex. : pompiers)

Une attention particulière aux machines, appareils, véhicules...

Le monoxyde de carbone se dégage lorsque des appareils et des véhicules brûlent un combustible comme l’essence, le propane, le bois, le mazout, etc. Plusieurs types d'appareils et de véhicules peuvent dégager du monoxyde de carbone. Ces appareils peuvent causer des intoxications lorsqu’ils sont utilisés dans un endroit fermé, insuffisamment aéré, à proximité des fenêtres de la maison ou s’ils sont défectueux, par exemple :

- Les outils et appareils fonctionnant à l'essence comme les génératrices, les tondeuses ou les scies;

- Les appareils de chauffage non électriques comme les fournaises au mazout, les foyers au bois, les poêles à combustion lente ou les chaufferettes au propane;

- Les véhicules à moteur à combustion comme les automobiles, les motoneiges, les bateaux ou les véhicules tout-terrain;

- Les appareils fonctionnant au gaz naturel ou au propane comme les cuisinières au gaz naturel, les réfrigérateurs au propane ou les chauffe-eaux au propane;

- Les appareils de plein air comme les barbecues, les lampes à l'huile ou les réchauds.

Quel comportement adopter ?



- Ne jamais utiliser d’appareils fonctionnant au gaz comme une cuisinière, une chaufferette d'appoint, une chaufferette de camping ou un barbecue dans le but de chauffer l’intérieur de votre domicile;

- En cas de panne prolongée par temps froid, vérifier si votre municipalité a prévu des lieux d'hébergement où vous pourriez aller pour assurer votre sécurité;

- Si vous utilisez une génératrice, installez-la :

- à l'extérieur de votre maison ou de votre garage; - le plus loin possible des portes et des fenêtres;