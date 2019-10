La Ville de Shawinigan informe les citoyens que son fournisseur de services téléphoniques, Cogeco, a été affecté vendredi par une panne technique.

Si vous composez sans succès le 819 536-7200 pour joindre la Ville, nous nous vous recommandons de communiquer directement avec le numéro de la centrale de relève, 819 538-8276.

L’équipe de Cogeco a travaillé activement à rétablir le service le plus tôt possible. Il est toujours possible de joindre la Ville par courriel à l’adresse [email protected]