L’aéroport de Trois-Rivières ouvre ses portes à la population demain

Innovation et Développement économique Trois-Rivières invite toute la population à venir découvrir l’aéroport de Trois-Rivières à l’occasion d’un événement « portes ouvertes » le samedi 26 octobre, de midi à 16 h. Les citoyens auront la possibilité de visiter le site de l’intérieur, côté piste, une zone habituellement réservée aux pilotes et aux passagers.

Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre plus sur le projet de nouvelle aérogare verte, qui fera l’objet d’une présentation. L’équipe de Services d’aéronefs AAR sera sur place pour présenter ses activités et ses perspectives d’emploi. L’entreprise ouvrira également l’une des portes de ses hangars afin de permettre aux citoyens d’en apprendre davantage sur ses opérations.

Une dizaine d’entreprises et d’organisations en lien avec les activités aéroportuaires seront sur place pour rencontrer la population :

▪ Environnement Canada

▪ École des métiers de l'aérospatiale de Montréal

▪ Cargair

▪ Restaurant Le Pilote

▪ Parachute 3R

▪ Association des pilotes de la Mauricie

▪ Collège Laflèche

▪ Escadron 226 des Cadets de l’air de Trois-Rivières

▪ Innovation et Développement économique Trois-Rivières

▪ GDG Aviation

▪ Service des incendies et de la sécurité civile de Trois- Rivières

▪ Services d’aéronefs AAR

Survoler Trois-Rivières

Pour souligner les portes ouvertes si la météo le permet, l’Association des pilotes de la Mauricie offrira à quelques chanceux l’opportunité de survoler Trois-Rivières à bord d’un petit aéronef. Le tirage aura lieu à 14 h sous le dôme de Services d’aéronefs AAR. De son côté, GDG Aviation offrira deux laissez-passer pour un tour d’hélicoptère, qu’elle attribuera parmi ceux qui auront visité son hangar.

Informations importantes

L’accès au stationnement de l’aéroport sera libre et gratuit, jusqu’à la limite de sa capacité. Les automobilistes devront toutefois éviter le viaduc du boulevard Saint-Michel, fermé pour des travaux. Ceux arrivant par l’autoroute 55 Nord seront encouragés à prendre la sortie précédente, soit boul. des Forges, et à emprunter le viaduc du boulevard des Chenaux, puis le boulevard Saint-Jean.

Comme l’événement aura lieu en grande partie sous le dôme de Services d’aéronefs AAR, il se tiendra beau temps, mauvais temps. Les animaux ne seront pas admis sur le site. Situé dans l’aérogare, le restaurant Le Pilote sera ouvert pour ceux qui souhaitent manger sur place.

Transport en commun

Pour permettre aux citoyens qui ne possèdent pas de voiture de se rendre à l’aéroport, un service gratuit de navette a été prévu. Le départ se fera du terminus centre-ville de la Société de transport de Trois-Rivières, coin Champlain et Saint-Georges, à 12 h 30, 13 h 30 et 14 h 30. Les retours sont prévus pour 15 h, 16 h et 17 h.

Pour de plus amples informations, communiquer avec le 819 374-4061, poste 5121 ou par courriel: [email protected]