Sidaction Mauricie devient Tandem Mauricie

Après avoir évolué pendant près de 30 ans sous le nom de Sidaction Mauricie, l’organisme communautaire change son appellation et devient Tandem Mauricie.

Ce changement de nom permet à la ressource en prévention des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS), santé sexuelle et consommation sécuritaire de représenter plus fidèlement sa mission tout en ayant pour but de faciliter l’accès aux services.

Le mot "sida" mis en cause

« Notre mandat a changé au cours des 30 dernières années. Nous réfléchissions à cette évolution de notre dénomination sociale depuis déjà un bon moment puisque certaines personnes qui fréquentent nos services ne se sentaient pas interpellées en raison du mot « sida » présent dans notre ancien nom. Nos services ont évolué et ne sont pas destinés exclusivement aux gens vivant avec le VIH alors cela portait à confusion », indique monsieur Jean-René Leblanc, président de Tandem Mauricie.

C’est à la suite d’un long processus de réflexion que le nom Tandem Mauricie a été choisi. Ce dernier est porteur de sens de diverses manières, car il peut représenter toute forme de relation interpersonnelle saine, sans jugement. Le mot « tandem » assure une présence et crée une relation de confiance et collaborative avec la personne aidée, un professionnel ou une organisation. De plus, en tandem, la prise de décision sur la direction à prendre peut être partagée entre le conducteur et le passager, et ce, dans le respect du rythme de la personne.

C’est pourquoi les deux interlocuteurs, peu importe leur rôle, vivent une relation égalitaire pour que l’ensemble du trajet se fasse de manière positive. « Certaines personnes étaient craintives de nous appeler ou de franchir notre porte par peur d’être étiquetées ou tout simplement car elles ne se sentaient pas concernées. Le nom « Tandem » nous permet d’accroître notre accès

et représente notre mission plus globale en matière de prévention des ITSS. Nous rejoignons d’ailleurs davantage de personnes à risque de contracter une ITSS que de personnes ayant une ITSS », a expliqué Faye Héroux, directrice générale chez Tandem Mauricie.

Un nouveau logo

Simultanément au dévoilement de la nouvelle appellation, un logo a été créé par la firme Pop Grenade afin de bien représenter l’essence de l’organisme. « Nous souhaitions créer un logo inspirant représentant la marginalité et la relation d’aide. Nous avons aussi opté pour un visage

non genré pour plus d'inclusion »,a détaillé Cédric Daguerre, concepteur chez Pop Grenade.

« Finalement, au centre du logo, on voit, bien en évidence, le ruban représentant la lutte au VIH,

qui est l’essence de la création de l’organisme il y a près de 30 ans », ajoute-t-il.

Des services essentiels

Signe que les services de Tandem Mauricie sont appréciés, les personnes qui utilisent ces derniers n’hésitent pas à recommander l’organisme, comme en témoigne l'une d'entre elles: « Par son accompagnement et son soutien, l’équipe de Tandem Mauricie m’a grandement soutenu dans les étapes de ma vie. Les intervenants m’aident sans jugement. »