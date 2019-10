Un spectacle-bénéfice pour l'Association de paralysie cérébrale basé sur la mort de Buddy Holly

Sous la présidence d’honneur de Denis Normandin, Président de Trois-Rivières BMW et Trois-Rivières Mini, le spectacle-bénéfice "Ciel en feu! - L'histoire d'American Pie" se tiendra le 2 novembre prochain, à Trois-Rivières. Les profits seront versés à l’Association de paralysie cérébrale – Régions Mauricie/Centre-du-Québec.

Cet événement regroupe sur scène douze artistes qui, pendant deux heures, interpréteront plus de trente chansons basées sur le concept même du spectacle, à savoir que ce n’est pas parce que des artistes vieillissent ou décèdent que leurs succès ne continuent pas à vibrer à travers le monde.

Un spectacle basé sur une histoire vraie

Ce spectacle-musical est basé sur la mort tragique de Buddy Holly, Ritchie Valens et Big Bopper: ils ont péri dans le même écrasement d’avion survenu le 3 février 1959. Un élément a sruvécu: leur musique !

La conception et la mise en scène de ce spectacle est assurée par Jocelyne Vallières, une auteure de la région. Les artistes participants qui entraîneront le public vers ce voyage musical, sont notamment Mireille Allard, Dayle Boisvert, Louise Cloutier, André Courteau, Mario Déry, Manon Deshaies, Maxime Lantagne, Michel Letarte, Daniel Neveu, Chantal Paris et Sylvie Patry. Ils seront accompagnés du narrateur de la soirée, qui sera Roland Mailhot, ex-journaliste à CKAC - TQS et CFCF-CTV Montréal.

Depuis près de 60 ans, l’Association de paralysie cérébrale rayonne dans la grande région de la Mauricie/Centre-du-Québec, rejoignant des centaines de personnes vivant avec la paralysie cérébrale ou toute autre limitation physique. Son apport au mieux-être de ces personnes est important pour leur permettre une meilleure qualité de vie et une autonomie sociale indispensable à leur développement personnel.

Une invitation est lancée à toute la population à venir assister à ce spectacle-bénéfice. Des billets sont encore disponibles à la Billetterie de la Salle J.A.Thompson (819.380-9797) au coût de 30$.