Construction: un recul gobal enregistré en Mauricie

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a dévoilé cette semaine lebilan des mises en chantier pour le premier semestre de 2019. Celui-ci comprend les données les plus à jour sur la construction et la rénovation au Québec ainsi que des données régionales détaillées.

Selon les données du bilan, le nombre de mises en chantier au Québec dans les centres de 10 000 habitants et plus pour le premier semestre de 2019 s’est élevé à 21 081 logements, ce qui représente une augmentation de 9 % par rapport à la même période l’an dernier. Il s’agit du meilleur début d’année pour la construction résidentielle depuis 2010.

« Les 16 329 mises en chantier d’appartements recensées par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) de janvier à juin 2019 représentent une augmentation de 15 % par rapport à la même période en 2018 », commente l’auteur de cette étude, Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’APCHQ.

Mises en chantier : la Mauricie recule

Sur le plan des régions administratives du Québec, l’Outaouais s’est nettement démarquée en ce début d’année, alors que les mises en chantier ont plus que doublé (+104 %). On y a entamé la construction de 1 659 nouveaux logements de janvier à juin. C’est le segment locatif qui a démarré l’année en lion (+361 %), avec la construction de 1 190 logements.

En Mauricie au cours des six premiers mois de 2019, les mises en chantier d’habitations dans la région de la Mauricie ont totalisé 267 logements, soit une diminution de 36 % par rapport à la même période l’an dernier. En outre, le ralentissement des mises en chantier a touché tous les segments, avec des baisses de 30 %, de 84 % et de 6 % respectivement pour l’unifamiliale (120 logements), la copropriété (16 logements) et le locatif (131 logements).

Sur le plan géographique, la ville de Shawinigan a subi le recul le plus prononcé (-61 %) avec seulement 44 mises en chantier. Pour la ville de Trois-Rivières, la baisse est de 22 %, avec 208 nouveaux logements en construction.

Les permis de construction de la région ont totalisé 69,7 M $ ce premier semestre

Les villes de la région ont octroyé des permis de construction d’une valeur totale de 69,7 millions de dollars au cours du premier semestre de 2019, soit une baisse de 40 % comparativement à la même période l’année dernière.

Les travaux de construction autorisés pour de nouveaux appartements se sont élevés à 14,6 millions de dollars, ce qui correspond à un fort repli de 71 %.

Une légère baisse des permis de rénovation

La valeur des permis de rénovation octroyés par les villes de la région s’élevait à 48 millions de dollars au cours du premier semestre de 2019, soit une très légère baisse de 3 %, comparativement au premier semestre de l’année dernière.

En moyenne, la valeur des travaux de rénovation autorisés était de 12 213 $, une diminution de 9 %.

Les données sur les mises en chantier, les permis de construction et les permis de rénovation sont disponibles. Notons que les informations sur les principales villes du Québec se trouvent dans les données régionales.

