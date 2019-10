Un grand rassemblement tenu pour normaliser l’allaitement materne

Le carrefour Trois-Rivières-Ouest a été le lieu de rassemblement de la 7e édition du Défi Allaitement Mauricie.

Sur le coup de 11h comme à différents endroits en Amérique du Nord, 75 bébés ont été mis au sein par 70 mamans. On avait donc cinq allaitements tandem, c’est-à-dire une mère qui allaite deux enfants d’âges différents.

L'allaitement au-delà de l'âge de 2 ans?

Selon l’OMS, il est recommandé de poursuivre l’allaitement des enfants jusqu’à l’âge de 2 ans et même au-delà. Il ne faut donc pas se surprendre de voir de plus en plus de bambins toujours allaités, signe réel d’un début de changement de culture au niveau de l’allaitement maternel.

Le Centre Ressources Naissance a profité de l’occasion pour lancer un nouveau service pour les parents de la région de la Mauricie : la Portathèque. Différents modèles de porte-bébé seront mis à la disposition des parents pour location ou achat.