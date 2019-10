Une campagne de distribution de végétaux pour que la nature reprenne ses droits à Shawinigan

La Ville de Shawinigan, en partenariat avec l’organisme Bassin Versant Saint-Maurice, a mis en place une campagne de distribution de végétaux.



Tous les riverains d’un lac ou d’un cours d’eau sont visés. Ils peuvent participer en effectuant leur commande avant le 14 octobre prochain. Ils peuvent commander, à moindre coût, des végétaux reconnus pour leur efficacité dans la bande riveraine. La distribution se déroulera le samedi 19 octobre, de 9 h et 13 h, au garage de l’hôtel de ville (550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, accessible par la 6e rue de la Pointe).

Commande minimale de cinq plants

Pour effectuer une commande, il est nécessaire de choisir parmi les 22 espèces offertes et compléter le formulaire . Une commande minimale de cinq plants est exigée.

Dans le cadre de sa Politique de gestion durable de l’eau, la Ville de Shawinigan s’est engagée à sensibiliser et mobiliser la population à la protection des écosystèmes aquatiques. Cette campagne a pour but de permettre aux riverains de Shawinigan de redonner un caractère naturel à leur rive et d’atteindre un niveau de conformité adéquat. En 2018, la Ville a remis 2 239 plants à près de 170 riverains afin de revégétaliser les bandes riveraines des cours d’eau de la ville.