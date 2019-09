Pour briser l'isolement des aînés, le projet « Voisin-Age » bientôt lancé

Voisin-Age, un projet novateur qui vise à prévenir l’isolement des personnes âgées, sera lancé le 30 septembre. Accessible à tous de 10 h à 10 h 45 chez Les Petits Frères de Trois-Rivières, au 4805, boul. Chanoine-Moreau, il vise à créer et soutenir les liens de solidarité entre voisines et voisins.

Réalisé en partenariat avec la Fondation Luc Maurice et en collaboration avec l’équipe du programme de recherche de l’UQTR, Voisin-Age permettra d’établir des relations de proximité dans un esprit de solidarité, de respect et de bienveillance, afin de donner du sens à la vie d’un quartier. La population deviendra des « voisineurs » afin de changer le quotidien des personnes âgées seules (les « voisinées » ) par de petites attentions ou des gestes simples, mais significatifs pour la personne aînée.

30 % des personnes âgées potentiellement seules

Trois-Rivières compte plus de 12 125 personnes âgées de 75 ans et plus, un nombre qui atteindra près de 16 500 en 2027. Parmi celles-ci, 30 % sont malheureusement à risque d’être seules et 10 % qui souffrent actuellement d’isolement sévère. Trois-Rivières compte ainsi près de 5 000 personnes du grand âge qui vivent aujourd’hui dans l’isolement ou qui y sont à risque.

Plus encore, une importante proportion d’entre elles présente des facteurs importants de vulnérabilité les prédisposant à l’isolement : haut taux d’habitation en solo (52 %), faible revenu (51%), faible scolarité (58 %) et présence d’incapacités (42 %). Plus que jamais l’action des Petits Frères est capitale pour briser leur isolement social.

À propos des Petits Frères

Fort de son expérience des 57 dernières années en accompagnement des personnes âgées seules de 75 ans et plus au Québec, l’organisme se dédie à briser leur isolement et partage avec elles amour, joie et tendresse, afin qu’elles se sentent vivantes et importantes jusqu’à la fin de leur vie. Au fil des ans, ce sont plus de 8 500 personnes aînées qui ont vu leur vie ainsi changée, des milliers de personnes qui ont su qu’elles comptaient à nouveau pour quelqu’un et ce, jusqu’au bout de leur vie.

Pour plus d’information, faire un don ou devenir bénévole : www.petitsfreres.ca ou 819 841-1620.