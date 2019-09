La Filière mycologique de la Mauricie et la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte sont fébriles de dévoiler les restaurants participants de cette troisième édition de MYCO : rendez-vous de la gastronomie forestière (www.myco04.com).

Pour l’occasion, treize des meilleures tables de la région serviront un menu unique qui aura pour mission de faire briller la richesse des comestibles forestiers et de l’ensemble du terroir de la Mauricie. Les restaurateurs qui vous accueilleront du 3 au 6 octobre sont les suivants :

- Le 100 St-Laurent, Louiseville

- La Bezotte - Café de Village, Yamachiche

- Le Baluchon - Éco-villégiature, Saint-Paulin

- Le Buck - Pub gastronomique, Trois-Rivières

- Épi, Buvette de quartier, Trois-Rivières

- La Maison de Débauche, Trois-Rivières

- Le Lupin, Trois-Rivières

- Le Lutin Marmiton, Saint-Élie-de-Caxton

- Le Presbytère, Saint-Stanislas

- Le Temps d’une Pinte – Brasseur bistronome, Trois-Rivières

- Le Trou du Diable – Broue pub et restaurant, Shawinigan

- Microbrasserie Nouvelle France, Saint-Alexis-des-Monts

- Restaurant Zélé, Sainte-Flore

Initié par les Champignons forestiers de la Mauricie et par Le Temps d’une pinte – Microbrasserie des Trois-Rivières, le projet est d’une grande ampleur.

« MYCO est le plus important événement de gastronomie forestière au Québec. C’est le moteur d’un tourisme rural, que l’on nomme mycotourisme, favorisant l’utilisation de comestibles frais et de qualité en circuits courts pour le plaisir gourmand et favorisant une expérience renouvelée des randonnées en forêt », a déclaré Patrick Lupien, coordinateur de la filière mycologie de la Mauricie.

MYCO n’aurait cependant jamais vu le jour sans l’aide de ses partenaires. Les organisateurs tiennent à remercier le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie, Quetzal Kombucha, la Fromagerie Baluchon, le Magazine Beside, l’Université du Québec à Trois-Rivières, la Caisse d’économie solidaire Desjardins, Tourisme Trois-Rivières ainsi que Trois-Rivières centre.

Monsieur Laurier Mongrain, président de la SPBM a bien résumé bien l’essence même de l’événement :

« [...] MYCO, c’est aussi vivre une expérience des sens, originale et respectueuse de la mise en valeur des produits de la terre et des forêts ».

L’équipe de la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte souligne l’effort de concertation des divers intervenants et acteurs du secteur agroalimentaire et gastronomique de la région :

« Depuis plus de 5 ans, nous nous impliquons dans le développement d’une gastronomie propre à notre région et qui s’inspire de son territoire et de ce qu’il a de meilleur à offrir : des saveurs forestières insoupçonnées et des artisans dont la convivialité et le savoir-faire méritent d’être valorisé à travers le Québec. Nous saluons le travail de concertation des divers acteurs du milieu alimentaire et économique qui ont su reconnaître en MYCO, le fruit d’une vision identitaire dont le potentiel de rayonnement est vaste ».