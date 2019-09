Aménagement du site des neiges usées de Nicolet : un plan de reboisement prévu

La Ville de Nicolet informe sa population qu’elle a prévu compenser l’abattage d’arbres nécessaire à l’aménagement de son nouveau site de disposition des neiges usées par une plantation d’arbres sur une portion du site et ailleurs sur le territoire. Nicolet souhaite rassurer la population sur la nécessité de couper des arbres dans cette portion de la ville en compensant par du reboisement.

« L’ancien site ne répondait plus aux besoins et aux normes et nous devions construire un nouveau site plus grand mais aussi selon de nouvelles normes environnementales plus sévères. Bien sûr, nous aurions préféré ne pas sacrifier d’arbres, avec tous les efforts de développement durable que nous faisons, mais nous avions des critères importants à respecter : grandeur du terrain dont nous sommes propriétaires à proximité du centre-ville, critères d’urbanisme, environnementaux et d’ingénierie, etc. », souligne la mairesse, Geneviève Dubois.