Une conférence gratuite sur l’écocitoyenneté au Cégep de Trois-Rivières

Le mardi 17 septembre, le Cégep de Trois-Rivières accueillera une sommité en matière d’environnement et d’écocitoyenneté, Anne-Sophie Gousse-Lessard, dans le cadre des grandes conférences. La présentation de madame Gousse-Lessard, Écocitoyenneté : un monde de possibles!, aura lieu à 19 h au théâtre du cégep et sera suivie d’une période d’échange avec le public.

La conférence portera sur les points suivants :

Pourquoi les bonnes intentions ne suffisent-elles pas?

Quelles sont les étapes de changement de comportement?

Quelles stratégies sont les plus efficaces pour amener un changement pérenne?

Même si cette conférence est présentée gratuitement, les personnes désirant y assister doivent se procurer un billet auprès du Syndicat des professeurs et professeures du cégep, partenaire de l’évènement, au local HF-2010 du pavillon des Humanités.

Au sujet d’Anne-Sophie Gousse-Lessard

Docteure en psychologie sociale et environnementale, madame Gousse-Lessard est professeure associée à l’Institut des sciences de l’environnement et chercheuse associée au Centre de recherche en éducation et formation relative à l’environnement et à l’Écocitoyenneté de l’UQAM.