Un accompagnement vers un mode de vie zéro déchet pour 16 foyers trifluviens

En collaboration avec la Démarche des premiers quartiers et grâce au financement du Fonds de développement social de la Ville de Trois-Rivières, La Brouette offrira un accompagnement vers un mode de vie zéro déchet à des citoyen.ne.s de Trois-Rivières qui souhaitent entreprendre une réduction de leurs déchets.

L’accompagnement se déroulera sur une période de 8 mois à raison d’une activité par mois. Ateliers, repas-partage, visites et formations, voilà de quoi satisfaire tous les goûts et offrir différents contextes d’apprentissage. Les foyers sélectionnés se familiariseront avec le mouvement zéro déchet et apprendront comment remplacer les objets jetables de la maison par des objets réutilisables tout en réduisant leurs dépenses.

En tout, ce sont 16 foyers, dont 8 à faible revenu (prestataires d'aide-sociale, d'assurance-emploi et des rentes, gens au salaire minimum à temps plein ou à temps partiel et étudiant.e.s), qui seront retenus. Un foyer peut comprendre autant les personnes seules que les couples, les familles ou les gens vivant en colocation.

« L’accompagnement vise à favoriser la mixité sociale et à encourager les foyers à passer à l’action et à s’intéresser à leurs habitudes de consommation, à la protection de l’environnement et au développement durable », explique Caroline Guay, directrice de la Démarche des premiers quartiers. « Grâce à l’accompagnement proposé, ce sont 16 foyers trifluviens qui pourront franchir un premier pas vers un mode de vie écoresponsable et la réduction de leurs déchets », ajoute Joëlle Carle, directrice générale de La Brouette.

Pour en savoir plus et s’inscrire à la soirée d’information du 17 septembre, les Trifluvien.ne.s sont invité.e.s à consulter le site Internet de La Brouette à labrouette.ca/accompagnementzd. Pour les personnes qui en auraient besoin, il est aussi possible d’appeler à la Démarche des premiers quartiers au 819 371-9393.

Qu’est-ce que le mode de vie zéro déchet?

Le zéro déchet vise une réduction de la quantité de déchets et de matières recyclables produits. Ce mode de vie se traduit par un changement de nos habitudes de consommation pour ne plus utiliser et jeter, en intégrant des éléments et des habitudes durables et écologiques à notre quotidien. Le but n’est pas d’éliminer totalement la poubelle, puisque c’est impossible, mais bien d’apprendre des façons de réduire les matières résiduelles que vous pouvez produire, selon vos capacités et votre situation.