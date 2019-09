Prêt pour un nouveau défi? Viens travailler à Shawi!

La Ville de Shawinigan et ses partenaires invitent la population à participer à la 6e édition du Salon de l’emploi et de la formation de Shawinigan au Centre Gervais Auto le mercredi 18 septembre, entre 13 h 30 et 18 h 30. Le plus grand événement de recrutement annuel accueillera un millier de visiteurs qui viendront rencontrer plus de 75 exposants, dont 65 employeurs, des ressources en employabilité et des établissements de formation.

« Cet événement donne la pleine mesure du dynamisme économique de Shawinigan et je salue les entreprises créatrices d’emplois qui participent au salon. La Ville et ses partenaires ont tout mis en œuvre pour faciliter des échanges efficaces entre employeurs et candidats qui se concluront, dans plusieurs cas, par des embauches », indique le maire de Shawinigan, Michel Angers.

« Quant au millier de visiteurs qui franchiront les portes du salon, il s’agit d’un pas vers un nouveau défi. Se trouver un emploi, c’est aussi choisir son milieu de vie et Shawinigan a beaucoup à offrir », souligne M. Angers.

Nouveauté cette année : une fonction « matchmaking » entre candidats et employeurs

Les visiteurs qui franchiront les portes du Salon de l’emploi auront la possibilité de créer leur profil directement sur leur téléphone intelligent via la plateforme https://emploishawi.ca/ afin de planifier leur visite en quelques clics. Une équipe de Rum&Code a élaboré un outil interactif qui offre plusieurs fonctionnalités : liste des employeurs, fiche descriptive des entreprises et localisation des kiosques.

Les candidats ont aussi la possibilité de soumettre une candidature préalable ou spontanée. Les employeurs peuvent alors consulter le répertoire des candidats potentiels inscrits et envoyer une invitation personnalisée, selon la compatibilité avec les postes affichés.

« Cette approche "techno" est une autre façon pour le comité organisateur du Salon de rester connecté aux attentes des visiteurs. Notre plateforme http://emploishawi.ca/ instaurée l’an dernier, a connu un incroyable succès. Le tiers du trafic généré par cette porte d’entrée provient de l’extérieur de la région. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’offrir, encore une fois cette année, un outil technologique permettant de faire des démarches de recherche d’emplois avant et durant le salon à l’aide de votre téléphone intelligent ou de votre ordinateur. Le candidat aura ainsi la possibilité de faire une recherche ciblée en fonction de ses intérêts, d’établir un premier contact avec l’employeur et même, de décrocher de vraies entrevues le jour même de sa visite au salon. L’équipe de Rum&Code a bien cerné les besoins de notre clientèle avec cette nouvelle application », mentionne David Marcouiller, coordonnateur de l’événement et conseiller en développement économique à la Ville de Shawinigan.

Mentionnons aussi que la page Facebook du Salon de l’emploi et de la formation est active depuis plusieurs jours. Une programmation complète d’interventions en direct permettra aux internautes de découvrir certains employeurs de notre région qui se prêteront au jeu des entrevues avec les animateurs du Salon.

Un parcours interactif et des zones thématiques

Pour une deuxième année consécutive, certaines entreprises ont été regroupées par zone TI ou manufacturière. Cette approche offre la possibilité aux entreprises d’être plus dynamiques dans leur approche puisqu’elle leur permet de faire valoir aux visiteurs tous les aspects entourant un emploi en TI ou dans une entreprise manufacturière. Les manufacturiers se distinguent en effet avec le déploiement d’une véritable petite usine au cœur du salon.

Pour répondre aux candidatures spontanées, une zone d'entrevues est aussi aménagée pour permettre un recrutement rapide de candidats.

Notons que les visiteurs auront un accès privilégié à des emplois dans tous les secteurs d’activité, professionnels, techniques, de bureau ou de service.

Tout est place pour les visiteurs qui sont prêts à travailler à Shawi et à relever de nouveaux défis!